Nach DFB-Absage: Nagelsmanns WM-Plan für Wanner

Paul Wanner spielt in den Planungen des deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle. Auf der Pressekonferenz vor den anstehenden Länderspielen betonte Julian Nagelsmann, dass er sich zusammen mit dem DFB auch weiterhin darum bemüht, dass Wanner bald in der A-Nationalmannschaft auflaufen wird. „Ich habe schon das Gefühl, dass er gerne für uns spielt“, so Nagelsmann.

Der Bundestrainer hatte Wanner eigentlich für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn nominieren wollen, der 18-Jährige lehnte allerdings ab. Wanner, der stattdessen bei der deutschen U21 mitspielt, könnte in Zukunft auch für Österreich auflaufen. Nagelsmann zufolge soll sich Wanner „aus voller Überzeugung“ für ein Land entscheiden, „es ist eine persönliche Entscheidung des Spielers, für welches Land er spielen will.“

Nagelsmann sieht noch Luft nach oben – Langes Warten auf den nächsten Scorer

Nagelsmann möchte dem Heidenheimer einen klaren Fahrplan aufzeigen: „Wir haben schon die Fantasie, dass er für unseren WM-Kader eine Rolle spielen kann – wenn seine Entwicklung gut weitergeht.“ Laut dem Bundestrainer habe Wanner, der vom FC Bayern München an die Brenz verliehen ist, gerade am Anfang der Saison sehr gut gespielt, zuletzt waren die Auftritte dann aber nur noch „okay“. „Er hat auch noch Schritte zu gehen“, so Nagelsmann.

Wanner stand in der Bundesliga bislang in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz, nur in der Conference League und dem Pokal gab Trainer Frank Schmidt dem Mittelfeldspieler eine Pause. Nach drei Scorern an den ersten beiden Spieltagen wartet Wanner nun schon seit über einem Monat wettbewerbsübergreifend auf die nächste direkte Torbeteiligung.