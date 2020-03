Ceferin bestätigt: EM bleibt paneuropäisch

Auch wenn die EM auf das kommende Jahr verschoben wird, wird sich am grundsätzlichen Design des Turniers nichts ändern. „Der Plan ist, die gleichen Veranstaltungsorte, die gleichen Städte, die gleichen Stadien zu haben“, bestätigt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gegenüber der Nachrichtenagentur ‚AP‘, dass es bei einem paneuropäischen Turnier bleiben wird, „wenn etwas kompliziert wird, dann können wir es auch mit elf, neun oder weniger Stadien machen. Aber der Plan ist, dass alles gleich bleibt.“

Dies bedeutet, dass auch in Deutschland EM-Spiele zu sehen sein werden. Als Austragungsort fiel die Wahl auf die Münchner Allianz Arena. Insgesamt sind vier Partien in der Heimspielstätte des FC Bayern vorgesehen. Zur Feier des 60-jährigen EM-Jubiläums sollen die Spiele zudem in Rom, Amsterdam, Kopenhagen, Bilbao, St. Petersburg, Bukarest, Budapest, Baku, Glasgow, Dublin und London stattfinden.