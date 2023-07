Werder-Schock: Keïta verletzt

Der SV Werder Bremen muss früh in der Vorbereitung einen herben Rückschlag verkraften. Wie die Grüß-Weißen mitteilen, wird Neuzugang Naby Keïta verletzungsbedingt mehrere Wochen ausfallen. Der Mittelfeldspieler zog sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg eine muskuläre Verletzung der Adduktoren zu. Coach Ole Werner sagt: „Wir müssen aber davon ausgehen, dass Naby uns an den ersten Spieltagen nicht zur Verfügung stehen wird. Naby wird trotz der Verletzung mit ins Zillertal fahren. Wir haben dort für seine Reha optimale Bedingungen, zudem kann er sich dort weiter ins Team integrieren.“

Werder hatte Keïta ablösefrei vom FC Liverpool verpflichtet und mit diesem Deal für großes Aufsehen gesorgt. Der 28-Jährige war in den vergangenen Jahren bei den Reds allerdings schon sehr anfällig für Verletzungen. In der vergangenen Saison stand Keïta in der Premier League nur in acht Partien auf dem Rasen.

