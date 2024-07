Torwart-Talent: Bedient sich Chelsea in Belgien?

Geht dem FC Chelsea ein vielversprechender Keeper ins Netz? Wie die belgische Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, verhandeln die Blues mit dem KRC Genk über einen Transfer von Mike Penders (18). Angesichts seines noch bis 2028 datierten Vertrags ist eine Ablöse in Millionenhöhe im Gespräch. Angedacht sei, dass der Jungspund nicht an der Stamford Bridge bleibt, sondern sofort an Genk zurückverliehen wird.

Penders durchlief sämtliche Jugendabteilungen beim belgischen Erstligisten und gab am vergangenen Wochenende sein Debüt für die Profis. Beim Saisonauftakt gegen Standard Lüttich (0:0) stand der Kapitän der belgischen U19-Nationalmannschaft 90 Minuten zwischen den Pfosten.