Kiel stellt Trio um Arp frei

Holstein Kiel streicht noch vor der Saisonvorbereitung drei Profis aus dem Kader, darunter auch Fiete Arp. „Thomas Dähne, Fiete Arp und Tymoteusz Puchacz sind für Vertragsgespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Sie werden alle vorerst nicht mehr am Training von Holstein Kiel teilnehmen“, teilte KSV-Trainer Marcel Rapp gegenüber den ‚Kieler Nachrichten‘ mit, „ihnen wurde in vertrauensvollen Gesprächen mitgeteilt, dass sie es in der kommenden Saison schwer haben würden, bei uns auf regelmäßige Spielzeit zu kommen.“

Die Veträge von Angreifer Arp (25) und Torhüter Dähne (31) laufen 2026 aus, Linksverteidiger Puchacz (26) ist noch bis 2028 gebunden. Letztgenannter war in der Rückrunde an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ausgeliehen und steht im Fokus ausländischer Klubs. Auch bei Arp laufen dem Vernehmen nach Gespräche mit anderen Vereinen aus dem europäischen Ausland. Bei Dähne steht die nächste Station den ‚Kieler Nachrichten‘ zufolge dagegen quasi fest: Die ehemalige Nummer eins des Bundesliga-Absteigers schließt sich aller Voraussicht nach Drittligist 1860 München an.

Update (13:48 Uhr): Inzwischen gibt Kiel den Transfer von Dähne zu den Löwen offiziell bekannt.