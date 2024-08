Odobert wechselt zu Tottenham

Wilson Odobert wechselt innerhalb von England. Wie Tottenham Hotspur mitteilt, hat man sich mit dem FC Burnley auf einen Transfer des 19-jährigen Franzosen geeinigt. Bei seinem neuen Klub wird der Flügelstürmer mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Die Ablösesumme soll bei 37 Millionen Euro plus Boni liegen.

Odobert wurde in der Jugend bei Paris St. Germain ausgebildet. Zum Profi wurde er bei ESTAC Troyes, ehe er vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro zum FC Burnley wechselte. In der abgelaufenen Saison erzielte Odobert drei Tore und lieferte zwei Assists in 29 Premier League-Spielen.