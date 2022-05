Medien: Frei soll Basel übernehmen

Alex Frei kehrt offenbar als Cheftrainer zum FC Basel zurück. Nach Informationen der ‚BZ Basel‘ „verdichten sich die Anzeichen“, dass es zu einer Rückkehr kommen wird. Demnach sei es bereits zu „diskreten Treffen mit FCB-Protagonisten“ gekommen. Allen voran Vizepräsident David Degen, der mit Frei noch gemeinsam für Basel auf den Platz gestanden war und ein Jahr nach dem Stürmer seine Karriere beim FCB beendete, soll sich für seinen früheren Mitspieler stark machen.

Frei steht seit Dezember des vergangenen Jahres beim FC Winterthur an der Seitenlinie und kämpft mit dem Zweitligisten um den Aufstieg in die Super League. In Basel ist er auch als Funktionär kein Unbekannter, hatte von 2016 bis 2020 verschiedene Trainer- und Manager-Positionen inne. Cheftrainer Guillermo Abascal steht nach einer eher durchwachsenen Saison beim 20-fachen Schweizer Meister vor dem Aus.