Mbappé-Hattrick reicht nicht: Flick vor Meistertitel mit Barça

Dass im Clásico Jahr für Jahr die Fetzen fliegen, ist keinesfalls neu. Beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid war aber noch etwas mehr Brisanz dabei. Zum einen war es wohl das letzte Duell der Erzrivalen für Real-Coach Carlo Ancelotti, zum anderen wurde wohl auch die spanische Meisterschaft entschieden.

Für die Königlichen hätte die Partie kaum besser starten können. Kylian Mbappé hatte die Gäste mit einem Doppelpack im Estadi Olímpic Lluís Companys in Führung gebracht. Doch der Tabellenführer aus Barcelona ließ sich davon nicht unterkriegen und drehte das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff auf 4:2. Ein Sinnbild für die hervorragende Saison unter Cheftrainer Hansi Flick.

Als Schiedsrichter Alejandro Hernández Hernández das Spiel abpfiff, stand für Barça ein wichtiger 4:3-Sieg auf der Anzeigetafel. Mbappé erzielte sogar noch einen dritten Treffer, der brachte aber keine Punkte für die Blancos. Damit zementieren die Katalanen drei Spieltage vor Schluss ihren ersten Platz und liegen sieben Punkte vor Real. Die 28. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte ist den Culés kaum noch zu nehmen.

Bitterer Abschied für Ancelotti

Bei Ancelotti bahnt sich ein äußerst bitteres Ende seiner Amtszeit an. Möglicherweise erfolgt die offizielle Verkündung seines Abschieds noch im Verlauf des heutigen Abends. Obwohl der Italiener eine Ära in Madrid prägte und jede Menge Titel – mehr als jeder andere Übungsleiter in der Historie – einheimste, wird seine finale Saison in Amt und Würden beim Traditionsklub ohne Trophäe enden.

Anders sieht es bei Flick aus. Der deutsche Coach hatte keinen leichten Start bei im vergangenen Sommer und musste sich früh Kritik anhören. Dass er seinen attraktiven und offensiven Spielstil beibehielt und sich der Erfolg einstellte, wird ihm jedoch umso höher angerechnet. Und so gilt Flick am Ende wohl als Mastermind hinter dem großen Erfolg, der frühestens nächste Woche schon im Titel münden könnte.