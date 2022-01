Saints verlängern mit Caballero

Willy Caballero bleibt dem FC Southampton erhalten. Wie die Saints vermelden, wurde der Kurzzeitvertrag des 40-jährigen Keepers bis zum Saisonende verlängert. Caballero hatte Anfang Dezember beim Tabellen-14. angeheuert, um die Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition aufzufangen. Southampton muss derzeit auf Alex McCarthy sowie Stammkeeper Fraser Forster verzichten.

„Willy ist ein fantastischer Charakter, der unsere Torhütergruppe massiv aufgefrischt hat. Mit der Erfahrung, die er mitbringt, ist er ein absolut wichtiger Teil dieser Gruppe. Das war der Grund, warum wir ihn davon überzeugen wollten, bis zum Ende der Saison bei uns zu bleiben und ich bin sehr froh, dass er sich dafür entschieden hat“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl. Bisher kam Caballero in zwei Partien zum Einsatz.

