Udinese an Bayer-Juwel dran

Udinese Calcio baggert an Offensivtalent Kerim Alajbegovic, der momentan für die U17 von Bayer Leverkusen aufläuft. In der jüngsten Länderspielpause, als Alajbegovic mit dem bosnischen U17-Team unterwegs war, machten sich Scouts des italienischen Erstligisten nach FT-Infos ein Bild von dem 15-Jährigen.

Der flinke Dribbler kann auf beiden offensiven Außenbahnen agieren, verfügt über einen starken Antritt und Zug zum Tor. Sechs Treffer steuerte er in 18 Partien der Leverkusener B-Jugend in dieser Saison bei. Vertraglich ist das Talent noch bis 2025 an Bayer gebunden.

