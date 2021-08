Eggestein verlässt Werder

Johannes Eggestein wird den SV Werder Bremen offenbar zeitnah verlassen. Laut der ‚DeichStube‘ steht der 23-Jährige vor dem Wechsel zu Royal Antwerpen nach Belgien. An seinen norddeutschen Heimatklub ist der Stürmer noch bis 2022 gebunden.

Bereits die vergangene Saison hatte Eggestein auf Leihbasis beim Linzer ASK absolviert. Trotz starker Leistungen in Österreich konnte sich der Stürmer bei Werder-Trainer Markus Anfang jedoch nicht für einen Stammplatz empfehlen. In der laufenden Zweitliga-Saison stand er erst für acht Minuten auf dem Feld.