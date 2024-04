„Unglaublich“: Klopp adelt Bayern-Kandidaten

Jürgen Klopp hat für seinen Trainerkandidaten Roberto De Zerbi nur Lob übrig. „Ich habe ihm gesagt, er soll die Fußball-Welt einfach weiter auf den Kopf stellen. Ich werde mir das aus der Ferne anschauen. Ich respektiere das, was er tut, so sehr“, erklärt der scheidende Coach des FC Liverpool der ‚BBC‘. Die Reds und De Zerbis Brighton & Hove Albion trafen am gestrigen Sonntag aufeinander. Der LFC gewann 2:1.

Klopp weiter: „Es ist unglaublich, was er getan hat. Brighton hat Alexis Mac Allister und Moises Caicedo verloren, sie haben viele Verletzte, aber trotzdem schafft er es, ein Team wie dieses zusammenzustellen. Es ist eine unglaubliche Arbeit.“ De Zerbi ließ jüngst durchblicken, dass er Brighton im Sommer verlassen könnte. Unter anderem der FC Bayern soll am 44-jährigen Italiener dran sein.