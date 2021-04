Hertha-Begegnungen neu terminiert

Die DFL hat die Anstoßzeiten der drei nachzuholenden Bundesliga-Partien von Hertha BSC festgelegt. Die Berliner werden ihr Auswärtsspiel gegen Mainz 05 am Montag, den 3. Mai, um 18 Uhr bestreiten. Am Donnerstag, den 6. Mai, folgt um 18:30 Uhr die Heimpartie gegen den SC Freiburg. Am Mittwoch, den 12. Mai, tritt die Alte Dame schließlich um 18 Uhr bei Absteiger Schalke 04 an.

Daraus ergeben sich zwei weitere Änderungen am bisherigen Spielplan: Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg findet jetzt am 7. Mai um 20:30 Uhr statt. Hertha wird dafür am 9. Mai um 18 Uhr gegen Arminia Bielefeld antreten. Der Hauptstadtklub befindet sich nach vier positiven Testergebnissen innerhalb kürzester Zeit seit einigen Tagen in Quarantäne.