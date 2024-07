Leverkusen gibt Abwehrtalent Monamay ab

Innnenverteidiger-Talent Madi Monamay und Bayer Leverkusen gehen getrennte Wege. Die PSV Eindhoven verkündet die Verpflichtung des 18-jährigen Belgiers. Beim niederländischen Meister unterschreibt Monamay einen Vertrag bis 2027. Zu Leverkusen war Monamay im Sommer 2022 gewechselt, konnte sich aber nicht nachhaltig für die Profis empfehlen. Für Bayers U19 absolvierte der Rechtsfuß insgesamt 45 Pflichtspiele.

Bei der PSV strebt der Teenager den ersehnten Schritt in den Herrenbereich an: „Ich bin sehr froh, dass alles unter Dach und Fach ist und möchte so schnell wie möglich anfangen. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl bei PSV und empfinde es als Ehre, das Trikot zu tragen.“ Jan Vennegoor of Hesselink, Technischer Direktor von Eindhoven, bezeichnet Monamay als einen „modernen, vielseitigen Fußballer mit viel Potenzial. Wir sind zuversichtlich, dass er die Chance bei der PSV ergreifen wird, um die nächsten Schritte zu machen.“