Piatek will unter Labbadia durchstarten

Krzysztof Piatek ist hoffnungsvoll unter dem neuen Hertha BSC-Trainer Bruno Labbadia aufzublühen. „Ich hoffe, dass ich unter Labbadias Leitung wieder mein höchstes Niveau erreiche. Das ist jetzt mein Ziel. Es gibt keine Ausreden. Ich arbeite hart, um das zu erreichen“, äußert der 24-jährige Stürmer gegenüber dem polnischen TV-Sender ‚Canal+ Sport‘.

Vor allem will der 24 Millionen Euro teure Neuzugang vom AC Mailand das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen. „Ich habe bei Hertha die Möglichkeit bekommen, der Stürmer Nummer eins zu sein und etwas Neues zu schaffen. Das ganze Projekt, das Hertha in naher Zukunft plant, hat großen Eindruck auf mich gemacht“, so Piatek. Bislang erzielte der Angreifer nur einen Treffer in sechs Bundesligaspielen.