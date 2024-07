Inter gibt Zanotti ab

Rechtsverteidiger Mattia Zanotti verlässt Inter Mailand. Das 21-jährige Eigengewächs wechselt zum Schweizer Erstligisten FC Lugano und unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag. Schon in der vergangenen Saison war Zanotti in die Schweiz an den FC St. Gallen verliehen und zeigte dort sehr ansprechende Leistungen.

Luganos Sportchef Carlos Da Silva erklärt: „Mit Mattia ist es uns gelungen, einen der besten Spieler unserer Liga und einen der vielversprechendsten Außenverteidiger auf europäischer Ebene zu verpflichten. Wir freuen uns sehr, Mattia davon überzeugt zu haben, unser sportliches Projekt anzunehmen.“