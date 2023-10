Rodri verlängert bei Betis

Rodri hat seinen Vertrag bei Betis Sevilla bis 2028 verlängert. Das geben die Andalusier am heutigen Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Der bisherige Vertrag des 23-jährigen offensiven Mittelfeldspielers lief noch bis 2026.

Der Verein aus der Hauptstadt Andalusiens bindet das Eigengewächs damit langfristig an sich. In der aktuellen Saison hat der talentierte Offensivmann alle neun möglichen Ligaspiele bestritten, vier von Beginn an, fünfmal wurde er eingewechselt.