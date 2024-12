Freiburg: Sildillia trifft Transfer-Entscheidung

Der VfL Wolfsburg kann Kiliann Sildillia offenbar zu den Akten geben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der umworbene Rechtsverteidiger vom SC Freiburg kein Interesse an einem Wechsel in die Autostadt. Demnach sieht er „Wolfsburg nicht als passenden nächsten Karriereschritt“ an.

Die Wölfe sollen Sildillia bereits seit dem Sommer im Visier haben. In Freiburg kommt der 22-jährige Franzose kaum zum Zug. Bei sieben Einsätzen konnte er lediglich 124 Spielminuten sammeln. Gut möglich, dass der Elsässer den Breisgau bereits im Winter hinter sich lässt.