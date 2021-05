Bayer-Kandidat Adli bereit für nächsten Schritt

Amine Adli vom FC Toulouse sieht sich bereit für den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. Bei ‚BeIN Sport‘ sagte der 21-Jährige im Anschluss an das 3:0 gegen Grenoble am gestrigen Freitagabend: „Meine Agenten arbeiten daran. In diesem Sommer gibt es ein Transferfenster. Ich bin ein Jahr vor Vertragsende, wir werden darüber diskutieren.“

Großes Interesse bekundet nach FT-Informationen Bayer Leverkusen. Wie unsere Redaktion erfuhr, ist der Bundesligist einer der heißen Kandidaten auf die Unterschrift des 21-Jährigen. Die Werkself-Verantwortlichen sind sich sogar bereits mit dem Agenten des französischen Talents einig.

Allerdings ist weiterhin offen, welchen Weg Adli einschlagen wird, denn auch Olympique Marseille und der AC Mailand haben Einigung mit Adlis Entourage erzielt. In den kommenden Wochen kommt es darauf an, was die Klubs untereinander aushandeln. Bislang fordert Toulouse noch 15 Millionen Euro für Adli – eine stolze Summe für den besten Spieler der Ligue 2.

Adli nimmt Auszeichnung entgegen

Die Ehrung nahm der pfeilschnelle Linksfuß gestern entgegen. „Ich hätte nie gedacht, diese Auszeichnung heute zu bekommen. Ich wollte nur so viel wie möglich spielen. Es macht mich stolz, von Ligue 2-Spielern und -Trainern gewählt worden zu sein“, freute sich Adli.

Nun soll zunächst einmal der Sprung in die erste Liga gelingen – und zwar an der Seite von Gladbach-Neuzugang Kouadio Koné. „Ich hoffe, meinen Verein in die Ligue 1 zu schießen. Dann wird mich die Elite entdecken und wir werden sehen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, so Adli, der wohl nicht mehr so lange noch ein Geheimtipp bleiben wird.