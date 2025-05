Wo Florian Wirtz (22) hingeht, steht aktuell noch in den Sternen. Dass er über kurz oder lang gehen wird, ist aber klar. Und so begibt sich Bayer Leverkusen bereits auf die Suche nach einem Nachfolger für den Superstar.

Eine große Lücke, die eines großen Spielers bedarf. In den vergangenen Wochen kursierte immer wieder der Name Arda Güler durch die BayArena. Das Problem: Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht ein Verkauf des türkischen Nationalspielers bei den Madrilenen nicht zur Debatte, möglich sei „bestenfalls eine Leihe, dann womöglich über zwei Jahre“. Allerdings soll der 20-Jährige zunächst in die Vorbereitung unter Xabi Alonso einsteigen und erst im Verlaufe dieser entschieden werden, ob er eine Chance hätte oder verliehen werden soll.

Real hat bei Paz die Zügel in der Hand

Dennoch hat Leverkusen der ‚Sport Bild‘ zufolge „gute Karten“ bei Güler, da der Wechsel von Alonso so reibungslos geklappt hat. Für die Planungssicherheit der Werkself ist die Personalie Güler aber nicht optimal, da über seine Zukunft erst in den kommenden Wochen und Monaten entschieden wird. Schneller könnte es da schon bei einem anderen Top-Talent gehen. Denn der ‚kicker‘ berichtet, dass Leverkusen Nico Paz als Wirtz-Nachfolger in den Fokus genommen hat.

Auch hier spielt Real eine entscheidende Rolle, da die Königlichen den 20-Jährigen für rund neun Millionen Euro von Como 1907 zurückkaufen können und voraussichtlich auch werden. Eine Perspektive hat der argentinische Nationalspieler in der spanischen Hauptstadt allerdings nicht wirklich.

Kurzfristig könnte die Tür bei Paz also deutlich schneller aufgehen. Er ist ein klassischer Zehner, der bei Como mit sechs Toren und neun Vorlagen unter Cesc Fàbregas aufblüht und bei dem Bayer sicherlich profitieren würden, sollte es den spanischen Übungsleiter ebenfalls nach Leverkusen ziehen.