Reiseziel enthüllt: Nächster Topklub an Wirtz dran

Die Saison ist noch nicht beendet, da überschlagen sich die Meldungen rund um Florian Wirtz. Der Offensivspieler von Bayer Leverkusen bekommt bei der Auswahl seines nächsten Arbeitgebers offenbar immer mehr Auswahl. Seine Reise am gestrigen Dienstag ging wohl doch nicht zum Trainingsgelände von Manchester City.

Der ‚kicker‘ berichtet nun, dass der FC Liverpool die Drehzahl erhöht hat und Familie Wirtz per Privatjet einfliegen ließ. Die Reds seien jetzt in den Poker um den Ausnahmekönner eingestiegen, so das Fachmagazin. Statt einer Reise zu den Skyblues stand demnach ein Besuch an der Anfield Road auf der Agenda, um die Bedingungen vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Bayer hofft auf 150 Millionen

An der Säbener Straße dürfte man das Geplänkel mit Nervosität zur Kenntnis nehmen. Vor einigen Tagen waren sich die meisten Medien bereits einig: Wirtz wird zum FC Bayern wechseln. Ende April berichtete FT bereits von einer Einigung zwischen Verein und Spielerseite über die wichtigsten Vertragsinhalte. Dass dies mit der endgültigen Zusage einhergeht, war nicht der Fall. Von anderer Seite wurde anschließend sogar über unterschriebene Vorverträge berichtet.

In Leverkusen dürfte all das für Zuversicht sorgen, zumindest die Ablöseforderung von 150 Millionen Euro erfüllt zu bekommen. Wenn sich europäische Topklubs gegenseitig überbieten, steigen die Chancen darauf erheblich. In München wollte man mit einem Einstiegsangebot über 100 Millionen Euro in die Gespräche eintreten. Gut möglich, dass dieses Vorhaben aufgrund der finanzstarken Konkurrenz schnell ad acta gelegt werden muss.