Weghorst zu Verhandlungen in Burnley

Wout Weghorst treibt seinen Wechsel nach England voran. Wie ‚Transfermarkt.co.uk‘ berichtet, befindet sich der 29-jährige Stürmer in Burnley zu konkreten Gesprächen. Eine Endgültige Entscheidung des Niederländers vom VfL Wolfsburg sei jedoch noch nicht gefallen.

Neben Burnley bekunden dem Vernehmen nach weitere englisch Klubs Interesse an Weghorst. Nach dem schmerzhaften Abgang von Torjäger Chris Wood (30) zu Newcastle United arbeitet das aktuelle Tabellenschlusslicht der Premier League fieberhaft an der Nachfolge. Am heutigen Freitag war Weghorst einer von drei Akteuren, die dem Teamtraining der Wölfe ferngeblieben waren.