Rangnick fast bei den Bayern gelandet

Ralf Rangnick hätte vor drei Jahren fast als Cheftrainer beim FC Bayern angeheuert. „Es gab damals Kontakt, so viel kann ich sagen“, berichtet der 64-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Damals seien „mit Kimmich, Neuer, Müller [...] auch einige Spieler in der Mannschaft“ gewesen, „zu denen ich eine persönliche Beziehung hatte.“

Zustande kam Rangnicks Engagement beim Rekordmeister dann aber nicht. Stattdessen übernahm Hansi Flick und führte das Team zu sechs Titeln in einem Jahr. „Kovac hielt sich dann aber bis November im Amt. Als Bayern 1:5 in Frankfurt verlor, kam noch einmal ein Anruf aus München, die Wahl fiel aber dann letztlich auf Hansi Flick. Und der hat es bekanntlich ja nicht so schlecht gemacht“, so Rangnick, der seit Juni als österreichischer Nationaltrainer arbeitet.