FCA: Maaßen zieht erste Bilanz

Enrico Maaßen hat ein erstes Zwischenfazit zu seiner Zeit als Cheftrainer beim FC Augsburg gezogen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt er: „Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl, die Atmosphäre in der Mannschaft und dem Verein ist sehr offen und vertrauensvoll. Wir spielen mit viel Risiko und Energie, sind auf einem richtig guten Weg in einer Phase, in der wir viele Herausforderungen bewältigen mussten und müssen.“

Nach neun Spieltagen belegt Augsburg mit 13 Punkten Platz zwölf in der Tabelle. Eine Entwicklung, die laut Maaßen nach vier Niederlagen aus den ersten fünf Saisonspielen so nicht abzusehen war. „Es zeigt, was möglich ist“, sagt Maaßen, „wir haben ein paar Dinge verändert, und die Jungs haben es dann sehr gut umgesetzt. Mit den Erfolgserlebnissen wachsen dann auch der Glaube und das Selbstbewusstsein.“ Für den 38-Jährigen ist der FCA die erste Station in der Bundesliga. Zuvor trainierte der gebürtige Wismarer die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund sowie in der Regionalliga den SV Rödinghausen sowie den SV Drochtersen/Assel