Bundesliga-Interesse an Chelseas Sarr

Der FC Chelsea will Malang Sarr im Winter verleihen und hat dabei einige Interessenten an der Angel. Nach FT-Informationen haben Vereine aus Deutschland und der Serie A den 22-jährigen Innenverteidiger auf dem Schirm. Konkret denkt der FC Turin an eine Verpflichtung.

Bei den Blues ist der Franzose, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, nur eine Randfigur. Vier Einsätze, zwei davon im EFL Cup, stehen für den Linksfuß in der laufenden Saison zu Buche. Im vergangenen Sommer wäre der Franzose bereits fast in der Bundesliga gelandet. In letzter Minute scheiterte nach FT-Informationen ein Transfer zu Greuther Fürth an den Details des Leihmodells.