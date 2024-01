Frimpong: Volle Konzentration auf Leverkusen

Jeremie Frimpong genießt seine Zeit bei Bayer Leverkusen und will sich von den anhaltenden Gerüchten um seine Person nicht ablenken lassen. „Es ist toll, von diesem Interesse zu hören. Im Moment ist meine volle Konzentration aber in Leverkusen“, sagt der Rechtsverteidiger im Gespräch mit ‚90min.de‘, „ich kann nicht für andere sprechen, aber ich bin sehr fokussiert.“ Frimpongs Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro für den kommenden Sommer haben schon Real Madrid, den FC Arsenal und auch Manchester United aufmerksam gemacht.

Zunächst will der 23-Jährige aber mit Leverkusen erfolgreich sein. Den Niederländer begeistert vor allem die Zusammenarbeit mit Trainer Xabi Alonso. „Er hilft mir sehr – in vielen Aspekten. Vor allem darin, das Spiel besser zu verstehen. Er hat ein unfassbares Wissen und Verständnis vom Fußball“, schwärmt Frimpong von seinem Trainer, „er ist sehr klar und detailversessen. Als Ex-Spieler weiß er ganz genau, was wir wollen und brauchen.“ Ein konkretes Ziel hat sich der Flügelflitzer ebenfalls gesetzt: „Ich will der beste Spieler der Welt auf meiner Position sein.“