Konkretes Interesse: Bundesligisten um Werder an Sardella dran

Bekommt die Belgien-Fraktion bei Werder Bremen Zuwachs? Die belgische Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, dass die Grün-Weißen konkretes Interesse an Außenverteidiger Killian Sardella vom RSC Anderlecht zeigen. Nach FT-Informationen strecken noch andere Bundesligisten die Fühler aus, ein konkretes Angebot liegt aktuell aber nicht vor.

Der 22-Jährige geht in seine letzte Saison beim Royal Sporting Club. Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung des Stammspielers (36 Saisonspiele, ein Tor, sechs Vorlagen) gestalten sich schwierig. Scheitern die Gespräche, muss Anderlecht im Sinne der wirtschaftlichen Vernunft in diesem Sommer verkaufen. Eine Konstellation, die sich Werder und Co. zunutze machen möchten.

Auf beiden Seiten einsetzbar

Besonders spannend an Sardellas Profil ist neben seiner Entwicklungsfähigkeit die Tatsache, dass der 1,74-Mann – etwas häufiger rechts im Einsatz – auf beiden Flügeln ohne Qualitätsverlust verteidigen kann. So würden die Werder-Bosse um Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz, ab dem 1. Juli neuer Geschäftsführer Profifußball, mit nur einem Transfer eine komfortable Personalsituation auf den Abwehrseiten schaffen, Verletzungen und/oder Abgängen vorbeugen.

Platzhirsch auf Werders rechter Seite ist Mitchell Weiser (30), der seinen auslaufenden Vertrag erst im Mai verlängert hat. Sardella wäre eine ebenfalls offensivstarke Alternative. Auf der linken Seite hat sich Felix Agu (24) in der vergangenen Saison einen Stammplatz erarbeitet hat, ist sportlich aber nicht unantastbar.