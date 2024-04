Bericht: Zidane will nur einen Job

Für Zinedine Zidane kommt ein Engagement auf Vereinsebene offenbar derzeit nicht infrage. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge würde der 51-Jährige nur auf den Trainerstuhl zurückkehren, wenn er als französischer Nationalcoach übernehmen könnte. Bei der Équipe Tricolore steht aber weiterhin Didier Deschamps an der Seitenlinie, sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zidane wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Kürzlich kamen Gerüchte auf, wonach Zizou in Zusammenarbeit mit Franck Ribéry an der Säbener Straße anheuern könnte. Auch ein Wechsel zu Juventus Turin war Thema.