Trainer-Modell: Zidane & Ribéry nach München?

Heuert beim FC Bayern ein französisches Legenden-Duo an? Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist die Konstellation aus Zinedine Zidane als Chefcoach und Franck Ribéry als dessen Co-Trainer ein „vorstellbares Modell“. In München befindet man sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel, der im Sommer seinen Hut nehmen wird.

Zidane wird schon eine Weile mit dem FCB in Verbindung gebracht. Während der deutsche Rekordmeister in dem früheren Real-Trainer eine ernsthafte Alternative zu Wunschlösung Xabi Alonso sieht, schloss Zidane selbst ein Engagement aufgrund der Sprachbarriere bislang aus. Da kommt sein Landsmann Ribéry ins Spiel. Die beiden kennen sich bestens aus gemeinsamen Tagen bei der Nationalmannschaft. Zudem soll der 40-jährige Ex-Bayern-Profi ohnehin mit einer Rückkehr an die Säbener Straße liebäugeln.