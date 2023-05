Slot kommentiert Tottenham-Gerüchte

Arne Slot deutet seinen Abschied von Feyenoord Rotterdam an. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der 44-Jährige: „Der nächste Schritt wird nicht ein anderer Verein in den Niederlanden sein.“ Mit Blick auf das Interesse der Spurs führte der Übungsleiter aus: „Wenn es um neue Klubs geht, liegt in jedem Wort, das ich benutze, eine riesige Bedeutung, also versuche ich, nicht darüber zu sprechen, bis ich etwas dazu sagen kann.“

Aus seinem Hehl für die Premier League machte Slot allerdings kein Geheimnis: „Der normale nächste Schritt wäre, ins Ausland zu gehen und ich habe immer gesagt, dass die beste Liga der Welt die Premier League ist.“ Ein Dementi klingt anders. Um den Niederländer an Bord zu holen, muss Tottenham einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge eine Entschädigung von umgerechnet rund 6,9 Millionen Euro auf den Tisch legen.

