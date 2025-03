13 Bayern-Leihspieler: Nur sechs mit echter Perspektive

Paul Wanner (19/1. FC Heidenheim, Vertrag bis 2027)

Das zweifellos größte Juwel aus der Bayern-Jugend ist seit eineinhalb Jahren Stammspieler im Profibereich. Nach famosem Saisonstart in Heidenheim baute der Linksfuß zwar etwas ab, seine Qualität ist aber unbestritten. Ob er ab Sommer einen Platz bei den Profis des Rekordmeisters beanspruchen kann, hängt unter anderem von der Personalie Florian Wirtz ab. Weil der Leverkusener Spielmacher wohl frühestens 2026 kommt, wäre der Weg für Wanner zumindest vorübergehend frei. Andere Türen stehen dem Juwel aber ebenso offen: Leverkusen, Dortmund, Leipzig und Stuttgart strecken die Fühler aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adam Aznou (18/Real Valladolid, Vertrag bis 2027)

Noch nicht ganz so weit ist der spanische Linksverteidiger, der kurz vor Ende des Wintertransfermarkts nach Valladolid wechselte. Beim Tabellenletzten aus La Liga winkt zwar der Abstiegskampf, darüber hinaus aber jede Menge Spielpraxis. In drei von vier Partien kam Aznou bislang zum Einsatz, zweimal stand er sogar in der Startformation. Eine solche Quote wäre im Münchner Starensemble nach aktuellem Stand undenkbar. Wenn der marokkanische Nationalspieler im Sommer zurückkommt, werden seine Chancen noch einmal neu eruiert. Möglich wäre dann ein weiteres Leihgeschäft.

Alexander Nübel (28/VfB Stuttgart, Vertrag bis 2029)

Ist Nübel nun Bayerns designierte Nummer eins oder nicht? Eigentlich hatten die Vereinsbosse ihm diesen Status schon vor geraumer Zeit in Aussicht gestellt. Doch so recht passt das Verhalten von Max Eberl und Co. seitdem nicht dazu. Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer sowie die Verpflichtungen neuer Keeper mit mittelfristigen Stammplatzambitionen wie Jonas Urbig oder Daniel Peretz. Darüber hinaus machen Gerüchte um das Interesse an Hochkarätern wie Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) die Runde. Bei Nübel muss man folglich noch eine Weile abwarten, um zu wissen, wie es weitergeht. Die Leihe zum VfB ist aber ohnehin bis 2027 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nestory Irankunda (19/Grasshopper Club Zürich, Vertrag bis 2028)

Der zwischenzeitliche Plan, aus Irankunda nach bestem Davies-Vorbild einen Außenverteidiger zu machen, wurde verworfen. Als Außenstürmer hat der Spinter allerdings noch kein Bayern-Format, sodass er seit Januar für den Grasshopper Club Zürich in der Schweiz aufläuft. Dort hat sich Irankunda bestens eingefunden, drei Vorlagen in den bisherigen acht Auftritten belegen das. Analog zu Aznou muss auch hier im Anschluss an die Saison gucken, welche kurzfristige Perspektive bei den Bayern besteht. Sollte sich kein riesiger Leistungssprung abzeichnen, dürfte aber auch in diesem Fall eine erneute Leihe der sinnvollste Weg sein.

Mathys Tel (19/Tottenham Hotspur, Vertrag bis 2029)

Kaum da, schied Tel mit den Spurs nacheinander aus beiden Pokalwettbewerben aus. In der Liga ist der Angreifer gesetzt, konnte dem Spiel aber bislang nicht seinen Stempel aufdrücken. Die Spurs verfügen über eine Kaufoption. Inklusive Leihgebühr könnten die Bayern bis zu 70 Millionen Euro Ablöse einnehmen – damit wäre Tel der mit Abstand teuerste Verkauf der Münchner Vereinsgeschichte. Klar ist jedoch: Zieht Tottenham die Option nicht, war die Leihe wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich – und Bayern bekäme einen Spieler mit womöglich noch weniger Selbstvertrauen zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Armindo Sieb (22/Mainz 05, Vertrag bis 2027)

Der Angreifer ist seit der U19 beim Rekordmeister und verbrachte die vergangenen beiden Saisons bei Greuther Fürth. Die Bayern holten Sieb im Sommer zurück und verliehen ihn umgehend für zwei Jahre weiter an Mainz 05. Dort ist der Techniker mit zwei Treffern und drei Vorlagen, die meisten davon als Joker, an der bislang so erfolgreichen Saison nicht unwesentlich beteiligt. Mainz hatte sich eine Kaufoption gesichert, der FCB jedoch ein Rückkaufrecht. Noch ist nicht abzusehen, wie es für Sieb nach seiner noch bis 2026 datierten Leihe weitergeht.

Frans Krätzig (22/1. FC Heidenheim, Vertrag bis 2027)

In Heidenheim kommt Krätzig häufiger zum Einsatz als zuvor beim VfB Stuttgart. Abgesehen von einigen guten Auftritten zu Beginn überzeugt der Linksfuß aber auch beim Abstiegskandidaten nur selten. Mittlerweile mehren sich die Zweifel, dass er wirklich Bayern-Format mitbringt. Das ist allerdings auch keine Schande, denn recht spät erst schaffte er den Sprung zu den Profis. An die Münchner ist Krätzig noch bis 2027 vertraglich gebunden. Gut möglich, dass er nach seiner Heidenheim-Leihe den fixen Sprung zu einem anderen Bundesligisten wagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bryan Zaragoza (23/CA Osasuna, Vertrag bis 2029)

Zaragoza kam als vorgezogener Not-Transfer im Januar 2024 vom FC Granada nach München. Dort konnte sich der Linksaußen jedoch nicht durchsetzen, sammelte lediglich 171 Einsatzminuten in der Bundesliga und wurde zugunsten von mehr Spielpraxis für 500.000 Euro ein Jahr an CA Osasuna verliehen. Dort blüht Zaragoza auf und ist inzwischen spanischer Nationalspieler. Der Glaube fehlt allerdings, dass er irgendwann auch eine Verstärkung für den FC Bayern darstellen kann.

Maurice Krattenmacher (18/SSV Ulm, Vertragslänge unbekannt)

Den Übergang von der dritten in die zweite Liga hat Krattenmacher ohne Anpassungsschwierigkeiten gemeistert. In Ulm ist er mit zwei Treffern und sieben Vorlagen in 22 Partien Leistungsträger. Fußballerisch zählt er im deutschen Unterhaus zu den Allerbesten. In der Spielmacher-Hierarchie der Verliehenen steht der Rechtsfuß dennoch deutlich hinter Wanner, sodass die unmittelbare Perspektive bei den Bayern eher dürftig ist. Eine erneute Leihe im Sommer ist deshalb ein durchaus realistisches Szenario.

Gibson Adu (17/SpVgg Unterhaching, Vertrag bis 2027)

Noch so ein riesiges Talent aus der Unterhaching-Jugend. Ohne jeglichen Druck soll sich der Mittelstürmer beim Drittligisten entwickeln. Momentan pendelt Adu noch zwischen erster und zweiter Mannschaft, die in der Regionalliga beheimatet ist. Treffsicher präsentiert sich der sprintstarke Angreifer zwar bislang nicht, das ist für so einen jungen Spieler aber nicht ungewöhnlich. Vergleichbar ist Adu in seiner Spielweise mit Dortmunds Karim Adeyemi. Mittel- bis langfristig könnte er sich also durchaus zu einem Kandidaten für Bayerns Profi-Mannschaft mausern. Seine Leihe endet nach der Saison. Gut möglich, dass eine weitere vereinbart wird.

Lovro Zvoranek (19/Sturm Graz, Vertrag bis 2027)

Ein tolles Talent, das aber wohl keine echte Chance auf den Durchbruch im Starensemble der Bayern hat. Seine Leihe nach Österreich zu Sturm Graz verläuft ordentlich, mehr aber auch nicht. Zumeist kommt der Zehner von der Bank. Mit Blick auf den Sommer sondiert Zvonarek bereits den Markt. Ein fester Transfer könnte anstehen, um andernorts den endgültigen Durchbruch im Profibereich zu schaffen.

Arijon Ibrahimovic (19/Lazio Rom, Vertrag 2027)

Schon in der vergangenen Saison hinterließ der Flügelspieler bei Frosinone Calcio erste Fußspuren in der Serie A, im Januar ging es zu einem weitaus größeren Klub. Bei Lazio wartet Ibrahimovic aber noch auf seinen ersten Liga-Einsatz. Spielt sich der DFB-Juniorennationalspieler noch fest, könnte Lazio die Kaufoption über acht bis zehn Millionen Euro ziehen. Für diesen Fall sicherte sich der FCB auch eine Rückkaufoption über 20 Millionen. Schafft Ibrahimovic den Durchbruch in Rom nicht, haben die Bayern trotzdem gewonnen: Nämlich die Erkenntnis, dass er dann wohl kaum perspektivisch für das Münchner Ensemble infrage kommt.