Ipswich holt Phillips von ManCity

Kalvin Philipps wechselt von Manchester City zum Premier League-Konkurrenten Ipswich Town. Wie die Tractor Boys offiziell bekanntgeben, wird der 28-Jährige für eine Saison vom englischen Serienmeister ausgeliehen. „Wir sind sehr glücklich, Kalvin hier zu haben. Er ist ein hochkarätiger, erfahrener Mittelfeldspieler, der sowohl im Vereins- als auch im internationalen Fußball auf höchstem Niveau gespielt hat“, lässt sich Ipswich-Trainer Kieran McKenna zitieren.

Phillips war 2022 für 49 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester gewechselt. Bei den Citizens hat sich der Sechser jedoch nie wirklich durchsetzen können. In der vergangenen Rückrunde war der 31-fache englische Nationalspieler an West Ham United verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Doch auch bei den Hammers kam der zweikampfstarke Rechtsfuß kaum zum Einsatz. In Manchester steht Phillips noch bis 2028 unter Vertrag.