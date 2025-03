Bundesliga: Die FT-Topelf des 26. Spieltags

Spieler des Spieltags: Alassane Pléa

Mit drei Toren beim 4:2-Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen drückte Alassane Pléa dem Spiel seinen Stempel auf. Den vierten Treffer von Tim Kleindienst legte der Franzose auch noch auf. Ein rundum gelungener Spieltag für den 32-jährigen Offensivakteur, der seine Abschlussqualitäten zum Leidwesen der Werderaner unter Beweis stellte. Saisonübergreifend steht der Rechtsfuß jetzt bei neun Toren und fünf Assists.

Wer war euer Spieler des 26. Spieltags? Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) Peter Gulácsi (RB Leipzig) Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt) Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim) Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen) Christian Günter (SC Freiburg) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zahlen zum Spieltag

54: Eintracht Frankfurt hat nach dem Spieltag 54 Tore auf dem Konto. So treffsicher zeigten sich die Adlerträger zuletzt in der Saison 1981/82 nach 26 Spielen. Damals waren es sogar 64 Treffer. Die SGE ist richtig on fire.

7: Seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Bundesliga hat Dominik Kohr inzwischen sicher. Mit seinem siebten Platzverweis sitzt er Luiz Gustavo und Jens Nowotny im Nacken. Beide Ex-Bundesligaprofis stehen mit jeweils acht Platzverweisen an der Spitze der ewigen Sünderkartei.

