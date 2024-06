„Kann ich nicht verstehen“: Uzun reagiert auf EM-Ausbootung

Lange Zeit warben der deutsche und der türkische Fußballverband um die Gunst von Can Uzun. Letztlich entschied sich das Offensivjuwel für das Herkunftsland seiner Eltern. Wie versprochen stand er auch gleich im Kader für die Europameisterschaft – jedoch nur im vorläufigen. Am gestrigen Freitag wurde klar: Uzun wird gestrichen, nimmt nicht an der EM teil.

Darauf hat der 18-Jährige nun reagiert. In seiner Instagram-Story schreibt Uzun: „Leider wurde ich gestern nicht in den endgültigen 26-köpfigen Kader aufgenommen. Nach vielen guten Gesprächen kam ich mit ganz anderen Erwartungen her. Ich habe mich mit ganzem Herzen für die Türkei entschieden und wollte unbedingt bei meinem ersten großen Turnier für mein Land spielen. Nach einer starken Saison und guten Leistungen bin ich sehr enttäuscht, dass ich jetzt nicht im Kader stehe. Ich kann diese Entscheidung nicht verstehen, aber ich werde sie respektieren und mich jetzt intensiv auf die nächste Saison vorbereiten.“ (Übersetzung von ‚Transfermarkt.de‘)

Uzun gelang in der abgelaufenen Saison der Durchbruch beim 1. FC Nürnberg. In 32 Spielen gelangen dem gebürtigen Regensburger 19 Tore und vier Assists. Seinen Abschied vom Club hat Uzun bereits bekanntgegeben. Übereinstimmenden Berichten zufolge zieht es das Toptalent zu Eintracht Frankfurt. Zehn Millionen Euro Ablöse fließen dafür ins Frankenland.

Der EM-Kader der Türkei

Torhüter

Altay Bayindir (26/Manchester United)

(26/Manchester United) Ugurcan Cakır (28/Trabzonspor)

(28/Trabzonspor) Mert Günok (35/Besiktas)

Abwehr

Samet Akaydın (30/Panathinaikos Athen)

(30/Panathinaikos Athen) Kaan Ayhan (29/Galatasaray)

(29/Galatasaray) Abdülkerim Bardakcı (29/Galatasaray)

(29/Galatasaray) Zeki Celik (27/AS Rom)

(27/AS Rom) Merih Demiral (26/Al Ahli)

(26/Al Ahli) Ferdi Kadıoglu (24/Fenerbahce)

(24/Fenerbahce) Ahmetcan Kaplan (21/Ajax Amsterdam)

(21/Ajax Amsterdam) Mert Müldür (25/Fenerbahce)

Mittelfeld

Kerem Aktürkoglu (25/Galatasaray Istanbul)

(25/Galatasaray Istanbul) Hakan Calhanoglu (30/Inter Mailand)

(30/Inter Mailand) Arda Güler (19/Real Madrid)

(19/Real Madrid) Irfan Kahveci (28/Fenerbahce)

(28/Fenerbahce) Orkun Kökcü (23/Benfica Lissabon)

(23/Benfica Lissabon) Salih Özcan (26/Borussia Dortmund)

(26/Borussia Dortmund) Cengiz Ünder (26/Fenerbahce)

(26/Fenerbahce) Yusuf Yazıcı (27/Lille OSC)

(27/Lille OSC) Kenan Yıldız (19/Juventus Turin)

(19/Juventus Turin) Okay Yokuslu (30/West Bromwich)

(30/West Bromwich) Ismail Yüksek (25/Fenerbahce)

Angriff