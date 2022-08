Die Gruppenphase der Europa Conference League startet am 8. September und am heutigen Freitagnachmittag wurden in Istanbul die Gruppen ausgelost. Der 1. FC Köln ist als einziges deutsches Team für den Wettbewerb qualifiziert und landet in Gruppe D mit Partizan Belgrad, dem OGC Nizza und dem 1. FC Slovacko.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruppe A

Istanbul Basaksehir

AC Florenz

Hearts of Midlothian

FK RFS

Gruppe B

West Ham United

FCSB

RSC Anderlecht

Silkeborg IF

Gruppe C

FC Villarreal

Hapoel Beer-Sheva

Austria Wien

Lech Posen

Gruppe D

Partizan Belgrad

1. FC Köln

OGC Nizza

FC Slovacko



Gruppe E

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

FC Vaduz

Dnipro-1

Gruppe F

KAA Gent

FK Molde

Shamrock Rovers

Djurgadens IF

Gruppe G

Slavia Prag

CFR Cluj

Sivasspor

KF Ballkani

Gruppe H