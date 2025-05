Köln-Boss reagiert auf Özcan-Gerücht

Ob der 1. FC Köln sich tatsächlich Chancen ausrechnet, Salih Özcan von Borussia Dortmund an seine alte Wirkungsstätte zu lotsen, ist weiterhin offen. Gegenüber dem ‚Express‘ verrät Sportdirektor Thomas Kessler: „Ich habe lang mit ihm zusammengespielt und ihn auch in meiner Rolle als Funktionär hier erlebt. Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler und ein guter Junge.“ Am Montagabend meldete ‚Sky‘, dass sich die Kölner um den türkischen Nationalspieler bemühen.

Wirklich herausrücken will Kessler aber nicht mit Informationen. Vielmehr versucht er, die Erwartungen etwas zu drosseln: „Aber das ist jetzt in keinster Weise eine Bewerbung des 1. FC Köln an Salih Özcan, sondern wir werden ganz in Ruhe Entscheidungen treffen. Wir werden schauen, wie wir den Kader für die nächste Saison wettbewerbsfähig bekommen.“ Grund für das Tiefstapeln könnte Özcans hohes Gehalt in Dortmund sein. Bis 2026 verdient der Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach noch vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr. Für die Kölner ist das ohne deutliche Abstriche des Profis nicht zu stemmen.