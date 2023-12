Bayern: Der Preis für Nübel

Der FC Bayern hat eine klare Vorstellung davon, was einen permanenten Abgang von Alexander Nübel angeht. Sollte ein Klub versuchen, den 27-jährigen Torhüter zu verpflichten, rufen die Münchner laut ‚Sky‘ einen Preis von zehn bis zwölf Millionen Euro auf. Neben Nübels aktuellen Leihklub VfB Stuttgart sollen auch zahlreiche Anfragen von Vereinen aus dem In- und Ausland eingegangen sein, so der Bezahlsender.

Stand jetzt ist dem Bericht zufolge aber keine Entscheidung von Nübel getroffen worden. Gespräche über einen festen Transfer zum VfB werden 2024 stattfinden, heißt es weiter. In der laufenden Saison zeigt Nübel konstant gute Leistungen und hat großen Anteil daran, dass die Schwaben derzeit Tabellenrang drei belegen.