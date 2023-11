BVB: Ohne Can gegen Bayern

Borussia Dortmund muss aller Voraussicht nach ohne Emre Can ins Topspiel gegen den FC Bayern (18:30 Uhr) gehen. Nach ‚Sky‘-Informationen fällt der Kapitän der Schwarz-Gelben definitiv aus. Auf der Sechser-Position wird stattdessen Salih Özcan auflaufen.

In den vergangenen Tagen kündigte sich bereits ein Ausfall an. Can musste aufgrund einer Knieblessur kürzertreten und war im Vorfeld des deutschen Klassiker fraglich. Nun herrscht augenscheinlich Gewissheit.