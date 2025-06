Bundesliga-Interesse an Sissoko

Möglicherweise geht Ibrahima Sissoko nicht mit dem VfL Bochum in die kommende Zweitligasaison. Nach FT-Informationen haben drei Vereine aus der Bundesliga Interesse am Sechser hinterlegt. Die Bemühungen gestalten sich derzeit aber noch schleppend, eine konkrete Offerte an die Bochumer oder ein formelles Vertragsangebot für den Spieler liegen noch nicht vor.

Zwar meldeten sich zuletzt auch Klubs aus Frankreich und England bei Sissoko, die Priorität des 27-Jährigen ist aber ein Verbleib in Deutschland. Bis 2027 ist der dreimalige Nationalspieler von Mali noch an Bochum gebunden, dementsprechend wäre für einen Transfer eine Ablösesumme fällig. Sollte sich das Interesse aus der Bundesliga nicht konkretisieren, könnte auch eine Rückkehr nach Frankreich für den ehemaligen Spieler von Stade Brest und Racing Straßburg infrage kommen.