Bochum verpflichtet Rösch

Beim VfL Bochum steht ein neuer Mann für den Flügel auf der Matte. Romario Rösch wechselt vom SSV Ulm an die Castroper Straße und erhält einen Vertrag bis 2026. Für Ulm war er zuvor drei Jahre aktiv, absolvierte in der vergangenen Spielzeit 28 Ligaspiele in der 2. Bundesliga.

Geschäftsführer Sport Dirk Dufner sagt: „Romario Rösch ist ein Spieler, der sich über Fleiß, Einsatz und Willen seinen Platz im Profifußball erkämpft hat.“ Die Erwartungshaltung an den Neuzugang ist klar: „Diesen Biss, seine Intensität wollen wir auch zukünftig beim VfL sehen.“