Wolfsburg verpflichtet Waldschmidt

Der VfL Wolfsburg holt Luca Waldschmidt zurück in die Bundesliga. Bei den Niedersachsen unterschreibt der 25-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2025. Benfica Lissabon erhält laut offiziellen Vereinsangaben zwölf Millionen Euro Ablöse.

Im vergangenen August war der siebenmalige Nationalspieler für 15 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Lissabon gewechselt, verbuchte in 43 Einsätzen 16 Scorerpunkte (zwölf Tore, vier Assists).

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer sagt: „Wir haben die sehr gute Entwicklung von Luca schon länger verfolgt und sind froh, dass er sich jetzt dem VfL angeschlossen hat. Luca hat unter anderem in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt, dass er ein sehr torgefährlicher Offensivspieler ist, der auf allen Positionen im Angriff einsetzbar und somit sehr flexibel ist. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch von seinem Charakter her hervorragend in unsere Mannschaft. Mit seiner Entwicklung ist er noch längst nicht am Ende.“

Waldschmidt betont, er habe „schnell den Eindruck gewonnen, dass der Schritt zum VfL Wolfsburg genau der richtige für mich ist. Ich bin überzeugt von dem Weg des Klubs, die Philosophie und Ambitionen des VfL decken sich zu einhundert Prozent mit meinen Vorstellungen.“