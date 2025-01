FCN: Okunuki findet neuen Klub

Der 1. FC Nürnberg hat sich von Kanji Okunuki verabschiedet. Der Japaner wechselt nach eineinhalb Jahren zurück in seine Heimat und schließt sich Gamba Osaka an. In der Hinrunde war im Team von Miroslav Klose kein Platz mehr für den 25-jährigen Mittelfeldspieler.

In seiner Debütsaison beim Club kam Okunuki noch auf 30 Einsätze in der 2. Bundesliga und zählte zum Stammpersonal. Doch der Japaner ließ bei drei Toren und zwei Vorlagen die Effizienz vermissen. Unter Klose kam der Flügelspieler in den ersten sechs Spielen zu fünf Einsätzen, im Anschluss verzichtete der Weltmeister von 2014 komplett auf Okunuki. Seit Oktober war der Rechtsfuß nicht mehr in den Spieltagskader berufen worden.