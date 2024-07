Mainz: Ajorque-Abschied fast fix

Der Wechsel von Ludovic Ajorque zurück nach Frankreich ist so gut wie in trockenen Tüchern. Nach FT-Informationen ist der Mittelstürmer am heutigen Mittwochvormittag zur Vertragsunterschrift in Brest angekommen. Beim französischen Erstligisten soll der 30-jährige Angreifer einen Dreijahresvertrag erhalten. Mainz kassiert nach FT-Infos eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen für den Angreifer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 05er nehmen bei dem Deal einen Transferverlust in Kauf. Anfang 2023 war Ajorque für sechs Millionen Euro von Racing Straßburg an den Bruchweg gewechselt. Nach einer guten ersten Halbserie (sieben Torbeteiligungen in 18 Spielen) konnte der Linksfuß in der vergangenen Saison nicht an vorherige Leistungen anknüpfen. Nur zwei Treffer gelangen dem Sturmhünen in 26 Ligaspielen. Ajorques Ladehemmungen vor dem gegnerischen Tor waren auch ein Grund für den Mainzer Abstiegskampf. Nun trennen sich die Wege nach eineinhalb Jahren wieder.