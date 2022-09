Fulham leiht James aus

Der FC Fulham verkündet einen späten Neuzugang. Daniel James wird für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen. Von einer Kaufoption ist in der Vereinsmitteilung keine Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-jährige James ist noch bis 2026 an Leeds gebunden. In der laufenden Saison stand er bereits viermal für den Klub auf dem Platz – zweimal von Beginn an. Nun soll er Fulham im Kampf um den Klassenerhalt helfen.