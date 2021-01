Bruun Larsen im Medizincheck

Jacob Bruun Larsen wird die TSG Hoffenheim in Kürze verlassen. Laut ‚Sky‘ absolviert der Außenstürmer zur Stunde den Medizincheck beim RSC Anderlecht. Im Anschluss winkt eine Leihe ohne Kaufoption.

In Hoffenheim spielt Bruun Larsen keine Rolle mehr. In der laufenden Spielzeit kommt der 22-Jährige lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze. Vor einem Jahr hatte die TSG noch neun Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund überwiesen. Im Kraichgau steht Bruun Larsen bis 2024 unter Vertrag.