Neuer-Nachfolger: Maignan ein Kandidat beim FC Bayern

In Form einer Doppel-Verlängerung verkündete der FC Bayern jüngst, dass Manuel Neuer und Sven Ulreich auch in der Saison 2024/25 das Torhüter-Tandem bilden werden. Wie es danach mit den Münchner Schlussmännern weitergehen wird, ist noch unklar.

Wie ‚Sky‘ berichtet, planen die Verantwortlichen des Rekordmeisters schon jetzt für die Zeit nach der Ära Neuer, sollte sich der 37-Jährige entscheiden, 2025 seine Karriere zu beenden. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist für diesen Fall Mike Maignan vom AC Mailand ein Kandidat für den Posten der Nummer eins.

Der 28-jährige Franzose ist noch bis 2026 an den AC Mailand gebunden, würde zum besagten Zeitpunkt also in sein letztes Vertragsjahr gehen. Zu Verhandlungen zwischen Maignan und den Bayern ist es laut ‚Sky‘ noch nicht gekommen, mit dem 13-fachen Nationalspieler sei aber zu rechnen, wenn es dann mittelfristig konkret um die Neuer-Nachfolge geht.

Mehrere Kandidaten

Ein weiterer Kandidat in München ist Gregor Kobel von Borussia Dortmund, der schon seit geraumer Zeit gehandelt wird. Vorstellbar ist grundsätzlich zudem auch, dass Alexander Nübel, der seit 2020 bei den Bayern unter Vertrag steht und zurzeit auf Leihbasis für den VfB Stuttgart spielt, doch noch zur Nummer eins befördert wird, wenn Neuer nicht mehr Teil des Klubs ist.