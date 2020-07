FC Bayern: Dest oder Aarons – wer passt besser?

Sergiño Dest

Unter der Anzeige geht's weiter

Situation

Am US-Amerikaner von Ajax Amsterdam sind die Bayern schon seit Monaten dran. Nach FT-Informationen herrscht regelmäßiger Kontakt. Dest sieht sich nach einer Saison bei den Profis bereit für den nächsten Schritt. Auch der FC Barcelona ist am 19-Jährigen interessiert. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Preis

Die Bayern wollen das wirtschaftliche Risiko auf dem coronageplagten Transfermarkt möglichst gering halten und Dest laut ‚Sport Bild‘ am liebsten ausleihen. Einem Bericht der spanischen ‚Sport‘ zufolge soll Dest für 20 Millionen Euro Ablöse zu haben sein. Im Winter waren die Bayern mit einem Angebot dieser Größenordnung dem Vernehmen nach noch gescheitert.

Spielweise

Dest, der als Offensivspieler ausgebildet wurde, bezeichnet sich als einen Spieler „mit guter Technik. Ich bekomme keine Angst, wenn ich den Ball habe – auch nicht, wenn ich unter Druck gerate oder in der Hälfte des Gegners bin“. Qualitäten, die an Joshua Kimmich erinnern, der als Rechtsverteidiger genau wie Dest gerne ins Zentrum zog und spielerische Lösungen suchte. Darüber hinaus bringt Dest eine hohe Grundgeschwindigkeit mit. Acht Torbeteiligungen sammelte er in der in den Niederlanden abgebrochenen Saison.

Defensiv muss sich Dest noch deutlich verbessern. Hier wird ihm sein ausgeprägter Offensivdrang bislang zu oft zum Verhängnis, lässt er doch seine Seite mitunter verwaist zurück. Mit einer Körpergröße von 1,75 Metern und einem eher schmalen Körperbau könnte der dreimalige Nationalspieler der USA gegen bullige Bundesliga-Stürmer Probleme bekommen. Zudem ist er seinem Alter entsprechend noch zu verspielt. Eine gewisse Entwicklungszeit müsste man Dest in München definitiv einräumen.

Max Aarons

Situation

Am gestrigen Montag brachte ‚Sky‘ den Rechtsverteidiger von Norwich City als Dest-Alternative für die Bayern ins Spiel. Bei Aarons Berater haben die Münchner offenbar ihr Interesse hinterlegt. Der 20-Jährige schaffte in der Zweitliga-Saison 2018/19 den Durchbruch bei seinem Jugendklub. In der abgelaufenen Premier League-Spielzeit konnte er in seinen 36 Einsätzen den sofortigen Wiederabstieg nicht verhindern. Aarons besitzt noch einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Preis

Durch Norwichs Abstieg und die Coronakrise fiel Aarons Preis. Statt der zuvor geforderten 30 Millionen Euro ist der Rechtsfuß laut ‚Sky‘ nun für 20 Millionen zu haben – und wäre somit genau so teuer wie Dest.

Spielweise

Aarons ist ein geradliniger Rechtsverteidiger, der mit viel Power und hohem Tempo die rechte Außenbahn rauf und runter jagt. Technisch ist er nicht so versiert wie Dest, dafür aber zweikampfstärker und weniger verspielt. Dass er in der Premier League nur zwei Assists verbuchte, kann auch auf Norwichs Außenseiterrolle zurückgeführt werden. Die Außenverteidiger kamen dabei zwangsläufig seltener in gefährliche Räume. Dass er aber sehr wohl in der Lage ist, nach vorne Akzente zu setzen, bewies er mit acht Scorerpunkten als Rookie in der Saison 2018/19.