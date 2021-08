St. Pauli: Becker will in die Bundesliga

Finn Ole Becker hat sich zu seiner Zukunft beim FC St. Pauli geäußert. Der 21-jährige Spielmacher kann sich einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen, wie er im Interview mit Vereinsmedien darlegt: „Wenn ein gutes Angebot vorliegt und ich mich mit dem identifiziere, dann mache ich das auf jeden Fall. Dann muss man aber erst miteinander sprechen und eine Lösung finden. Es gab aber auch kein Angebot, wo ich gesagt habe, das mache ich, das ist der next step.“ Sein Wunsch nach Erstligafußball sei im Klub „kein Geheimnis“.

Bei noch einem verbliebenen Vertragsjahr droht dem Kiezklub der ablösefreie Abgang des Youngsters. Dabei zählt das Eigengewächs zu den sportlich wertvollsten Akteuren des Klubs. Mit einem Treffer und drei Assists in vier Zweitligaspielen erwischte der Linksfuß einen Traumstart in die Saison. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Es macht richtig viel Spaß und das ist das, was zählt. Ich sehe keinen Grund, etwas zu verändern“, stellt Becker klar und will eine Verlängerung nicht kategorisch ausschließen.