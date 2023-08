Neuer Stürmer: Hertha holt Tabakovic

Hertha BSC verstärkt sich im Sturm. Wie die Berliner verkünden, hat Haris Tabakovic einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der 29-jährige Schweizer kommt von Austria Wien – dem Vernehmen nach per Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro.

„Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber. Auch in der in Österreich bereits angelaufenen Saison präsentierte sich Tabakovic in guter Form, traf in drei Pflichtspielen zweimal.

„Unheimliche Strahlkraft“

Der 1,94-Stürmer sagt über seinen Transfer: „Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen.“

Mit der Verpflichtung von Tabakovic reagiert Hertha auf einen drohenden Engpass im Sturmzentrum. Jessic Ngankam (23/Eintracht Frankfurt) ist bereits weg, Wilfried Kanga (25) möchte es ihm gleichtun. Toptalent Ibrahim Maza (17) fehlt zudem langfristig verletzt.