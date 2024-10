Kiel verlängert mit Engelhardt

https://www.holstein-kiel.de/news-profis/marcel-engelhardt-bleibt-an-bord/

Marcel Engelhardt bleibt an Bord

Unsere KSV Holstein und Marcel Engelhardt einigen sich auf eine Vertragsverlängerung des Torhüters. Der 31-Jährige, der am 01. Juli 2023 vom FSV Zwickau an die Förde wechselte, wird somit auch über den Sommer hinaus weiterhin das KSV-Trikot tragen. „Marcel passt durch seine Erfahrung und seine Persönlichkeit hervorragend in unser Torhüterteam“, so Holsteins Geschäftsführer Sport Carsten […]